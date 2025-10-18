Cid (Comuns) advierte a Illa que "es el momento de cumplir" en materia de vivienda

El portavoz de los comuns en el Parlament, David Cid (Archivo) - David Zorrakino - Europa Press

Vidal califica de "muy buena noticia" el fracaso de la opa del BBVA al Banco Sabadell

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha advertido este sábado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que "es el momento de cumplir" con los acuerdos y con la ciudadanía en materia de vivienda.

Así lo ha dicho en declaraciones desde Sabadell (Barcelona), junto a la portavoz de los Comuns en el Congreso, Aina Vidal, y el portavoz de la formación en Sabadell, Joan Mena.

Cid ha pedido que el Govern "se centre de una vez por todas en la máxima prioridad del país, que es la vivienda" y ha exigido poner en marcha un acuerdo de Govern para crear una unidad contra los desahucios y llegar a un acuerdo para elaborar un registro de grandes tenedores.

"El registro de grandes tenedores es clave para que se aplique en este caso la contención de los precios del alquiler en Catalunya, para que de una vez por todas se cumpla la ley", ha expresado.

Además, ha instado al Govern a cumplir con el acuerdo "pendiente" de crear una unidad antideshaucios en un plazo de dos semanas.

OPA

Por su parte, Vidal se ha referido al fracaso de la opa del BBVA al Banco Sabadell que, ha dicho, es una "muy buena noticia".

"No solo habría supuesto un modelo bancario no deseado, que además ya sabemos lo que comporta la concentración bancaria, sino que también supondría un recorte" en términos de personal, ha explicado.

Así, ha celebrado que "no haya este cierre anunciado de centrales, ni tampoco estos despidos que estaban previstos, que podían haber llegado a, prácticamente, la mitad de la plantilla".