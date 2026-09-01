Cid (Comuns) afirma que el Govern "da la sensación de estar en crisis permanente"

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS

Trabajan con el Ejecutivo para hacer "más robusta" la ley contra la compra especulativa BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha afirmado que el Govern "da la sensación de estar en crisis permanente" y ha asegurado que los relevos anunciados ayer por el Ejecutivo tanto en la secretaría general de Educación como en la de Interior demuestran que el cambio en la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión, con la entrada de Raúl Moreno, se quedaba corto.

"Es un Govern que siempre tiene trabajo pendiente, permanentemente cuestiones que no es capaz de resolver", ha apuntado en rueda de prensa desde el Parlament este martes, y ha añadido que se trata de un problema de orientación política.

Así, ha pedido saber qué cambios supondrán estos nuevos nombramientos y, en el caso de la conselleria de Interior, si supondrá que el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, tenga más peso y si "continuarán en la línea de las infiltraciones policiales".

En el caso de Educación ha preguntado si habrá una mejora del diálogo con la comunidad educativa y si "de una vez por todas" se dará respuesta al conflicto, después del mes de agosto en el que, ha criticado, no se ha hecho nada para resolverlo.

En referencia al error en las pruebas PISA ha dicho que las explicaciones dadas por la consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, "no son suficientes" y ha recordado que existe el compromiso de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca en el Parlament para tratar este tema antes del Debate de Política General.

Cid ha advertido que la situación educativa no se solucionará con anuncios unilaterales y ha añadido que es necesario un "acuerdo de país".

COMPRA ESPECULATIVA DE VIVIENDA

Preguntado por la situación de la ley para la prohibición de la compra especulativa de vivienda, tras el dictamen negativo del Consell de Garanties Estatutàries, ha dicho que han mantenido el diálogo abierto con el Govern con la voluntad de mejorar la ley y "hacerla más robusta".

Ha remarcado que este trabajo conjunto se debe hacer también con ERC y la CUP para adaptar este texto y que pueda salir adelante.

CEUTA

En referencia a la crisis migratoria en Ceuta ha defendido que la respuesta del Gobierno y las comunidades autónomas debe ser realizar el traslado cuanto antes mejor de personas que están en Ceuta en "una situación límite".

Ha criticado la posición de PP y Vox que ha tildado de "absolutamente insolidaria" con los vecinos de Ceuta por negarse al traslado de inmigrantes a la península.

Cid ha defendido que el conjunto de las comunidades autónomas y también Catalunya tienen más capacidad para garantizar una buena situación a los niños y niñas desplazados en Ceuta: "No compartimos tampoco estas expresiones que se están produciendo, por ejemplo, en este caso de Esquerra Republicana como que en Catalunya no cabemos todos o que Catalunya ya ha sido suficientemente solidaria".