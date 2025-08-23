Cid (Comuns) afirma que no tener presupuestos en Catalunya "sería un gran fracaso de país"

Archivo - El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament de Catalunya, David Cid, ha asegurado que no tener presupuestos en Catalunya "sería un gran fracaso de país", en una entrevista concedida a 'Nació Digital' este sábado recogida por Europa Press.

Cid ha apuntado que todavía no se han puesto en contacto con el Govern para negociar los presupuestos, pero que sí han trasladado que, antes de sentarse a negociar, "hay que cumplir con los acuerdos de los suplementos de crédito".

Además, el portavoz de los Comuns ha advertido que el gobierno de Salvador Illa "corre el riesgo" de tener una legislatura de muchos anuncios que no se trasladen a la vida de la gente, en sus propias palabras.

Ha recordado que "la pelota y la responsabilidad están en el tejado del PSC" y que no tienen un cheque en blanco, a parte de destacar también, textualmente, que el Govern suspende en temas como Rodalies y que el foco de los Comuns está en el acceso a la vivienda, un discurso que, según Cid, el PSC ha asumido.

Respecto a la financiación, Cid ha asegurado que, desde su formación, defienden que "Catalunya debe tener un sistema de financiación singular" y que no tiene sentido que algunas comunidades rebajen los impuestos de manera salvaje y luego tengan externalizados los servicios de extinción de incendios, en sus palabras.

En este sentido, también ha criticado a las Comunidades Autónomas lideradas por el PP que, según dice, votarán en contra de la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) asegurando que es "surrealista", puesto que también se beneficiarían.

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO

Cid también se ha pronunciado en lo que respecta a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona que, ha dicho, plantean como una batalla de largo recorrido: "El clima juega a nuestro favor".

Según él, este es un proyecto de cara a 2038 que acabará "hundiéndose ante la emergencia climática" y, advierte, que deberá pasar por el filtro de la Comisión Europea, que ya ha avisado de las compensaciones ambientales.