Cid (Comuns) considera "una vergüenza" cómo Orriols (AC) habla de Puigdemont y Rull (Junts)

BARCELONA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha tachado de vergüenza cómo la líder de AC, Sílvia Orriols, se dirige al presidente del Parlament y al líder de Junts, Josep Rull y Carles Puigdemont: "Estoy en las antípodas de Junts per Catalunya, pero es una fuerza democrática".

En una entrevista de ElNacional.cat recogida por Europa Press este domingo, sí ha criticado que el discurso de AC y de Junts sobre inmigración "se parece poderosamente" y ha augurado que Junts perderá ese debate ante AC.

Pero ha defendido que Rull ha estado en la cárcel por el 1-O y el president está en Waterloo, mientras que Orriols se limita a "mantener la bandera española en el Ayuntamiento de Ripoll para que no la inhabiliten".

Cid, sin embargo, ha avisado de que "Junts y algunos dirigentes empiezan a hablar de que el problema es que en Catalunya hay dos extremos. No. Esto es normalizar Aliança".

GENERALITAT Y GOBIERNO

Sobre el precio del transporte público en Catalunya, ha reiterado que a los Comuns les sorprende mucho "que el Govern se haya llegado a plantear subir las tarifas del transporte público" y le ha exigido no hacerlo si pretende negociar los Presupuestos con ellos.

Respecto a la legislatura estatal, defiende que "queda mucho trabajo por hacer", como mejorar el salario mínimo y afrontar la vivienda y el coste de la vida.

Además, cree que este gobierno "tiene posibilidades de revalidarse" si agota la legislatura y la gente tiene la percepción de que ha sido capaz de intentar resolver la crisis de la vivienda y mejorar su situación y también el coste de la vida.