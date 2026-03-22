Cid (Comuns) exige a Junts que "rectifique" y apoye el decreto anticrisis de vivienda

Imagen de David Cid (Comuns) en las declaraciones. - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha exigido a Junts per Catalunya que "rectifique" su postura y apoye el nuevo decreto estatal de vivienda, ya que considera que oponerse a ello es hacer daño al millón de ciudadanos catalanes que viven de alquiler.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este domingo en las que ha celebrado la entrada en vigor de "un escudo importantísimo" frente a la inflación provocada por la guerra en Irán, que incluye una prórroga automática de los alquileres y un tope del dos por ciento en las subidas, en relación al paquete de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno.

Cid ha reclamado a Junts que no vote junto a PP y Vox, partidos a los que ha tildado de "pagafantas de Trump", y ha pedido una gran movilización social para defender este decreto.

Ha exigido también al Govern que "cumpla lo pactado" activando el suplemento de crédito para ampliar las ayudas al alquiler a 50.000 personas.

PRESUPUESTOS

Sobre los próximos pasos de la legislatura, ha avanzado que se sentarán con el Govern para actualizar el acuerdo presupuestario centrándose en "prioridades" como vivienda, trenes y servicios públicos.

Finalmente, ha instado a recuperar cuanto antes el bono eléctrico y el convenio con Endesa para evitar cortes de luz, lamentando que la Generalitat "dejara caer este acuerdo".