Cid (Comuns) pide "máxima transparencia" en la investigación que afecta al jefe de gabinete de Illa

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha reclamado este martes "máxima transparencia y colaboración con la justicia" en la causa judicial que afecta al jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Eduard Rivas, que está siendo investigado judicialmente por presuntas irregularidades cuando era alcalde de Esparreguera (Barcelona).

"Debe haber toda la información. Si, hipotéticamente, se confirmara que hay una implicación directa de esta persona debería dimitir. Desconocemos si esto es así o no, el caso está bajo secreto de sumario", ha subrayado en rueda de prensa.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado en un comunicado que la plaza 7 del Tribunal de Instancia de Martorell tiene una causa abierta, que se encuentra secreta, por un delito de malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento de Esparreguera.

A Rivas, que fue alcalde de esta localidad entre 2015 y hasta 2024, cuando se convirtió en jefe de gabinete de Illa, se le incautó el teléfono móvil en enero por parte de los Mossos d'Esquadra, a instancias de un juzgado de Martorell (Barcelona).

COMPARECENCIAS

Cid también ha reclamado la comparecencia en el Parlament del conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, después de que un informe de CC.OO. sobre el mercado laboral alertara de que el presentismo forzado es uno de los grandes problemas de la clase trabajadora catalana, ya que el 51,3% de las personas han ido a trabajar enfermas al menos una vez en el último año, a pesar de necesitar una baja.

Además, piden que la consellera de Universidades, Núria Montserrat, dé explicaciones en la Cámara catalana del motivo por el que la ampliación de las plazas para estudiar medicina "pasa, principalmente, por la universidad privada".