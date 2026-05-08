Cid (Comuns) pide responsabilidades y el cese de Trapero por la presunta infiltración de Mossos

Archivo - El portavoz de Comuns en el Parlament de Catalunya, David Cid - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha tachado este viernes de necesario tanto la asunción de "responsabilidades" como el cese del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, después de que CGT, la Intersindical y Ustec·Stes, hayan asegurado que descubrieron a 2 agentes de paisano del cuerpo en una asamblea de Barcelona este miércoles.

"Han pasado 24h sin que Interior dé ninguna explicación ni disculpa sobre la infiltración de Mossos a una Asamblea de docentes, pese a pedirlo en público y en privado", ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Además de los Comuns, también han exigido el cese de Trapero ERC y la CUP.