Cid (Comuns) reprocha a Illa que los anuncios en materia de vivienda "no pagan el alquiler"

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha reprochado al presidente del Govern, Salvador Illa, que los anuncios en materia de vivienda "no pagan el alquiler".

"Yo creo que el presidente Illa debe decidir, especialmente en materia de vivienda, si sigue la vía de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que es la de los anuncios, o sigue la vía de las medidas concretas", ha dicho en una entrevista concedida a Ràdio 4 recogida por Europa Press este sábado.

Además, ha exigido a Illa que sancione a quien "se salta la ley de vivienda", algo que, a su parecer, no se está haciendo y ha dicho que no puede entender que al Govern le cueste tanto cumplir con lo acordado, textualmente.

Sobre los presupuestos ha dicho que la responsabilidad es del Govern y que si no hay presupuestos en 2026 "es un fracaso del presidente Illa, pero evidentemente no es un fracaso de país".

"Estamos esperando, estamos prácticamente en noviembre y todavía no han cumplido los acuerdos", ha advertido.

CRÍTICAS AL PP

Preguntado por el plan de inmigración anunciado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el PP "está en un discurso que no es el de una derecha democrática y el de una derecha europea".

Además, según él, esto "no le irá bien" desde el punto de vista electoral.