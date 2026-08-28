Cid (Comuns) responsabiliza a PP y Vox del conflicto en Ceuta y les exige dejar de ser "pirómanos"

David Cid (Comuns) en declaraciones a periodistas en Granollers (Barcelona) - EUROPA PRESS

GRANOLLERS (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha responsabilizado al PP y a Vox del conflicto en Ceuta y ha exigido a ambas formaciones que dejen de ser "pirómanos de esas políticas claramente racistas".

En declaraciones a periodistas en Granollers (Barcelona) este viernes, Cid ha tildado a PP y Vox de "autores intelectuales" de los episodios violentos en la ciudad autónoma, y les ha acusado de avivar el discurso de odio, por lo que ha afirmado que son responsables directos de la situación.

"Lo que exigimos de una vez por todas es el PP y Vox frenen estos discursos de odio, paren su manera de actuar y dejen de ser pirómanos del conflicto que se está viviendo en Ceuta", ha sostenido.

Cid ha criticado que se impida entregar ayuda humanitaria o se quemen las pertenencias de los inmigrantes y ha subrayado: "No tiene nada que ver con una protesta, no tiene nada que ver con una movilización, básicamente se trata de un delito de odio, se trata de un ataque claramente racista".

Y ha concluido: "Están actuando (PP y Vox) de manera absolutamente insolidaria con los vecinos de Ceuta, como patriotas de postal. Porque si se quiere defender a los vecinos de Ceuta, si se quiere la solución, precisamente hay que permitir que esas personas puedan ser trasladadas a la península".