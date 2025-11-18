El científico Philip Ball, Premi Nat del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El científico Philip Ball ha sido galardonado este martes con el Premi Nat que otorga el Museu de Ciències Naturals de Barcelona y que distingue a personas o instituciones que han sido "referentes" por su forma de mirar y explicar la ciencia, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

La entrega de este reconocimiento, que ha tenido lugar en el Hivernacle del Parc de la Ciutadella, supone el promer acto de la 4 Biennal Ciutat i Ciència, que se celebra simultáneamente en Barcelonsa y Madrid hasta el 23 de noviembre, y que se extenderá a México del 29 de noviembre al 7 de diciembre, coincidiendo con la FIL Guadalajara.

El teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo de Barcelona, Jordi Valls, ha destacado durante la entrega del premio la importancia que tiene la divulgación científica como "herramienta para conectar con la gente, democratizar el conocimiento y generar vocaciones científicas".