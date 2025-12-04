Cinco ciudades recibirán al V Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona en 2026

El Rey Felipe y la Reina Letizia durante la reunión anual del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, en el Palacio Real este jueves - José Oliva - Europa Press

Cinco ciudades recibirán al V Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona en la primera mitad de 2026: Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Huesca, Alcalá de Henares (Madrid), Granada y Murcia, que acogerán las diferentes proclamaciones de los Premios 2026.

La primera parada será en Sant Boi y después otras tres ciudades de la comarca del Baix Llobregat: Gavà, Viladecans y Castelldefels (del 2 al 6 de febrero), informa la Fundación este jueves en un comunicado tras la reunión de su patronato, presidida por los Reyes.

Después el Tour pasará por Huesca (del 23 al 27 de febrero), Alcalá de Henares (del 23 al 27 de marzo), Granada (del 27 al 30 de abril), y Murcia (25 al 29 de mayo), donde acabará esta edición.

En 2025, el Tour reunió a más de 45.000 asistentes, y tras, cuatro años de experiencia, la Fundación quiere "generar un legado en cada ciudad" para contribuir a una estrategia de impulso local a la juventud.

El Tour de 2026 volverá a acoger eventos como foros y ferias de talento, talent sessions, actuaciones musicales, talleres deportivos y conferencias inspiracionales, además del Princesa de Girona CongresFest como principal actividad: serán más de 250 actividades dirigidas a jóvenes de 16-35 años.

BARCELONA Y GIRONA

La reunión del patronato ha servido para presentar el Plan Estratégico 2026-29 y las principales actuaciones para el próximo año, para "inspirar, formar y preparar y movilizar el talento joven, haciéndolo aún más protagonista y eje vertebrador de toda su actividad".

La entrega de los Premios Princesa de Girona volverá al Liceu de Barcelona en 2026 el año que viene, y "se consolidará la actividad en Girona" con el programa GiTalent y más charlas del ciclo Princesa de Girona Inspira, protagonizado por el colectivo de premiados.

NUEVO OBSERVATORIO PRINCESA DE GIRONA

También en 2026, la Fundación creará el Observatorio Princesa de Girona que "recogerá estudios e informes sobre las tendencias y necesidades de la juventud".

Además, los programas de la Fundación incorporarán la creación de 'Generación Profe', el impulso de una iniciativa de apoyo a la creación artística y la reformulación del programa de impacto social 'Generación propósito 2.0'.