Cinco heridos leves, tres de ellos menores, al chocar un coche y un camión en Tornabous (Lleida)

Los Bombers de la Generalitat retiran un turismo que sufrió un accidente con un camión en Tornabous (Lleida) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han resultado heridas leves este jueves por la tarde, tres de ellas menores de edad, al colisionar un turismo y un camión en Tornabous (Lleida), ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El 112 ha recibido el aviso a las 19.37 horas y hasta el lugar se han desplazado 2 ambulancias del SEM para atender a los afectados, que han sido trasladados en estado leve a un CAP de Tàrrega (Lleida).

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han desplazado 5 dotaciones terrestes para retirar el turismo, que quedó apoyado lateralmente contra la parte trasera del remolque del camión.