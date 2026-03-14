Una cincuentena de personas se concentra en Barcelona contra la guerra de Irán

Concentración en Barcelona contra la guerra en Oriente Medio - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una cincuentena de personas, según fuentes municipales, se ha concentrado este sábado en el Pla de la Seu en Barcelona, convocados por la plataforma Aturar la Guerra, para condenar los últimos ataques internacionales contra Irán.

La portavoz de la organización en Catalunya, Nuria Suárez, ha explicado en unas declaraciones ante los medios que esta movilización forma parte de una jornada de protesta que suma un total de 150 concentraciones simultáneas en todo el Estado, unidas bajo el clamor de que "es necesario detener la guerra en Oriente Medio", sin olvidar Gaza.

Durante el acto se ha leído un manifiesto centrado en criticar la ofensiva en Irán, y aunque la plataforma también condena el régimen de los ayatolás, han afirmado que "resulta inaceptable la intervención militar externa cuando es el pueblo iraní quien debe decidir su futuro".

En el manifiesto también se insta a los ciudadanos a salir a la calle a protestar, argumentando que la ofensiva ante Irán "está destruyendo el mundo".

La entidad ha insistido en la necesidad de establecer un movimiento pacifista: "En Gaza la lucha contra el genocidio también empezó poco a poco y fue creciendo, por lo que hay que defender la libertad de todos los pueblos contra las agresiones de las potencias saltándose la legalidad internacional".

Los asistentes han acompañado la movilización con cánticos exigiendo una Palestina libre, además de exigir llevar a "Netanyahu y Trump al tribunal penal" internacional.