El cine Phenomena Experience (Barcelona) cerrará a partir del 15 de septiembre y reabrirá en 2026

Realizará reformas y una renovación "radical" de sus instalaciones

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cine Phenomena Experience de Barcelona cerrará temporalmente a partir del 15 de septiembre para realizar reformas y una renovación "radical" de sus instalaciones, y volverá a abrir durante el primer trimestre de 2026, informa en un comunicado de este lunes.

El fundador y director de Phenomena Experience, Nacho Cerdá, asegura que ahora es el momento ideal, en sus palabras, para afrontar estas obras: "Tras más de diez años desde nuestra inauguración, queremos dar un paso más allá y ofrecer a nuestro público una experiencia revolucionaria".

Phenomena Experience, abierta desde 2014, se caracteriza por una programación que combina estrenos con clásicos y "por prestar una especial atención a la proyección de las películas, tanto en imagen como en sonido".

En un mensaje en 'X' este martes, recogido por Europa Press, han afirmado que el año que viene reabrirán con "una nueva experiencia para una nueva era".

La semana pasada el cine obtuvo el premio Carlo Lizziani Europa 2025 a la Mejor Sala Europea, que otorga la Associazione Nazional Autori Cineamotografici (Anac) de Italia, y Flaminia y Francesco Lizziani, herederos del director que da nombre al galardón.