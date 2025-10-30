El cineasta Paco Cabezas recibirá el premio honorífico del Festival TerrorMolins (Barcelona)

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Paco Cabezas recibirá el Premio Honorífico del 44 Festival TerrorMolins, que se celebrará del 7 al 16 de noviembre en Molins de Rei (Barcelona), en reconocimiento a su trayectoria en el cine y las series.

El festival programa 83 películas, entre largometrajes y cortometrajes, procedentes de 22 países, y tendrá como leit motivo el terror japonés, informa este jueves el TerrorMolins en un comunicado.

TerrorMolins estrena en esta edición el premio al mejor proyecto de cortometraje de terror en catalán, fomentando el cine de género en lengua catalana e impulsando el talento local.