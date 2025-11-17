La circulación del Túnel de la Rovira de Barcelona en sentido montaña pasa al tubo descendente

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha indicado que, a partir de este martes, el tráfico que pasa por el Túnel de la Rovira en sentido montaña circulará por el tubo descendente, que ahora se mantenía cerrado.

Lo ha anunciado este lunes tras anunciar la finalización de las galerías de evacuación que formaban parte de la reforma y que mejorarán la seguridad de la infraestructura, avanzando hacia su reapertura, prevista para el primer trimestre de 2026.

La apertura de los portales de las galerías se ha realizado desde el tubo ascendente mediante máquinas retroexcavadora, aprovechando los cortes nocturnos, y estos últimos días se ha finalizado su revestimiento e impermeabilización.

A partir de ahora, el objetivo de las obras será la ejecución de las mejoras en impermeabilización y la construcción del sistema de drenaje del tubo ascendente, por lo que quedará completamente cortado al tráfico hasta nueva orden.

Entre las mejoras que se incluyen en la reforma están la renovación de todo el pavimento y de la iluminación del túnel, y en cuanto al sistema de ventilación, se mantendrá el actual, pero una vez finalizada la obra se realizarán nuevas pautas totalmente automatizadas y adaptadas a los diferentes escenarios.