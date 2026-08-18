El CIRE incorpora la inteligencia artificial en la reinserción laboral de jóvenes infractores

Una sesión de reinserción laboral - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) ha puesto en marcha un proyecto piloto de orientación laboral que incorpora la inteligencia artificial (IA) como herramienta de acompañamiento personalizado para jóvenes que cumplen medidas judiciales, ha informado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado este martes.

El proyecto, desarrollado conjuntamente entre el CIRE y la Fundació Oscobe, tiene como objetivo reforzar las competencias digitales y la autonomía de los participantes para mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Esta iniciativa, que comenzó en junio y se desarrollará hasta diciembre de 2026, está dirigida a jóvenes de entre 16 y 18 años derivados del Centre Educatiu Montilivi, el Grup Educatiu Girona y el Servei de Mediació i Assessorament Tècnic (SMAT).

Además, cuenta con una técnica de Oscobe y dos dinamizadores del CIRE y tiene un presupuesto de 6.000 euros.

INNOVACIÓN

El proyecto se enmarca en la apuesta del CIRE por incorporar metodologías innovadoras en los procesos de inserción sociolaboral y preparar a los jóvenes para entrar en un mercado laboral en el que las competencias digitales y el uso de la IA tienen un papel cada vez más relevante.

El director del CIRE, Daniel Ortiz, ha subrayado que el proyecto muestra "una clara voluntad de innovación por parte del CIRE" y que la voluntad es la de incorporar todo el potencial de las nuevas tecnologías, como la IA y la realidad virtual, al ámbito de la reinserción sociolaboral de jóvenes y adultos.

HERRAMIENTAS

El proyecto incorpora herramientas de IA, como ChatGPT, Gemini, Copilot o JobCopilot, que permiten a los usuarios practicar situaciones reales y familiarizarse con recursos digitales cada vez más presentes en los procesos de selección de personal.

Una de las innovaciones más destacadas es el uso de simuladores de entrevistas y gafas de realidad virtual, una tecnología que permite entrenar la comunicación verbal y no verbal en un entorno seguro para los jóvenes, que reciben un 'feedback' y pueden repetir las simulaciones.

El departamento subraya que los resultados son positivos y que, desde su implementación, uno de los participantes ha conseguido una entrevista de trabajo gracias al trabajo realizado en el marco de esta acción de reinserción.