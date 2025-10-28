Cirsa amortiza 615 millones de los bonos sénior garantizados al 4,5% y vencimiento en 2027

Archivo - Fachada de la Sede de Cirsa en Terrassa, a 18 de junio de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). La multinacional española del sector del juego Cirsa, ha anunciado su salida a bolsa con el objetivo de captar 460 millones de euros, de los cuales- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Cirsa ha anunciado que ha amortizado el importe principal pendiente de 615 millones de los bonos sénior garantizados, con un cupón del 4,5% y vencimiento en 2027, según un comunicado de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

La empresa ha realizado la operación con los fondos obtenidos en la emisión de bonos sénior garantizados a tipo fijo con vencimiento en 2031 y de bonos sénior garantizados a tipo variable con vencimiento en 2032 por un importe nominal agregado de 1.000 millones de euros, del pasado 13 de octubre.

El precio de emisión de estos bonos se fijó el 14 de octubre en el 4,875% por el importe principal de 575 millones con vencimiento en 2031 y de 425 millones de los bonos sénior garantizados a tipo variable con vencimiento en 2032.

La empresa explicó en su momento que esta emisión con vencimientos más allá de 2030 permite "reforzar la estructura financiera de la compañía para cumplir con los objetivos del plan estratégico de la firma" y con los compromisos de retribución al accionista anunciados en su reciente proceso de salida a Bolsa.

"Se trata de la primera emisión de bonos que Cirsa hace este año, tras la salida a bolsa del día 9 de julio. La compañía cuenta con una calificación crediticia de BB-, según S&P, y de B1 por parte de Moody's", añadió.