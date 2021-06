Ciuró busca colaborar con Educación, Salud y Servicios Sociales ante abusos sexuales a menores

Justicia publica dos guías con recomendaciones a familias y profesionales

La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha manifestado este viernes su intención de colaborar con los departamentos de Educación, Salud y con Servicios Sociales en la detección de abusos sexuales a menores para "poder ir por todo el territorio a exponer y explicar herramientas que sirvan no para dar respuesta cuando ha pasado sino para que ayuden a detectar los señales que puedan dar las víctimas desde el principio".

Lo ha dicho en su discurso en la presentación de dos guías que ha publicado Justicia, una dirigidas a familiares y otra a profesionales que trabajan habitualmente con menores, con recomendaciones ante la revelación de casos de violencia sexual en la infancia y la adolescencia.

En la presentación, en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), también han participado la directora del centro, Laura Martínez, y la directora general de ejecución penal y de justicia juvenil, Gisela Torns.

Ciuró ha llamado a proteger los derechos de los menores y a trabajar para que sean "perjudicados el mínimo tiempo posible", y ha puesto en valor la colaboración de la familia y los técnicos de justicia durante la declaración del menor.

Ha considerado que la guía publicada y el trabajo de psicólogos y trabajadores sociales cobra más relevancia después de que se haya legislado para que las declaraciones de víctimas de abusos sexuales de hasta 14 años estén preconstituidas y no tengan que repetirlas en el juicio.

Ciuró ha expresado su "enorme satisfacción" por presentar estas guías en uno de sus primeros actos como consellera, y ha asegurado que servirán para dar la mejor atención ante casos de violencia sexual.

Las guías, redactadas por los psicólogos forenses del equipo de asesoramiento técnico penal de la Conselleria Montserrat Bravo y José Ramón Juárez, incluyen consejos sobre cómo actuar cuando un menor explica que ha sufrido abusos sexuales.

El documento dirigido a los familiares expone que, a menudo, la primera vez que un niño explica el abuso lo hace a su entorno más cercano, y recomienda una reacción que no le cause miedo o dudas para "evitar que se haga atrás en la revelación y decida no explicarlo más, o que lo niegue en un futuro".

Recomienda guardar la calma escuchar su relato, hacerle sentir bien por haberlo explicado, usar sus mismas palabras al hablar de la agresión y pedir ayuda a especialistas.

En cambio, el documento recomienda no cuestionar cómo se comportó o por qué ha esperado a explicarlo, ni hacerle preguntas porque podrían "causarle confusión o añadir en su memoria cosas que no han sucedido".