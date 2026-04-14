Clam Educatiu critica el "paso atrás" de la Generalitat en la autonomía de centros

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación, a 1 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Clam Educatiu, impulsado por profesionales de la educación, mayoritariamente docentes, ha criticado el "paso atrás" en la autonomía de los centros educativos que considera que ha propiciado la Conselleria de Educación de la Generalitat.

En rueda de prensa este martes en el Parlament, las portavoces de Clam Educatiu, Marta Pujadó y Victòria Rivera, han asegurado que con la última resolución del 3 de marzo la escuela pública "pierde la capacidad que tenía hasta ahora de atraer a aquellos perfiles profesionales alineados con su proyecto educativo" y de poder dar continuidad a los equipos que los sustentan.

Pujadó y Rivera han reprochado que esta resolución de marzo limite "las plazas de los perfiles a un 3% del total" y que la autonomía de centro se haya convertido en una moneda de cambio con los sindicatos.

Han pedido que se derogue la resolución que han considerado una "claudicación política ante las presiones sindicales" y que está vaciando de contenido la Ley de Educación de Catalunya (LEC).

La vicepresidenta de la Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya (Axia), Isabel Balaguer, ha pedido llegar a un consenso o pacto de país, reforzar la idea de confianza en los equipos directivos que "continuamente se pone en entredicho" y no buscar el enfrentamiento entre docentes y equipos directivos.

De la Asamblea de directores de Barcelona, Marta Rubio ha mostrado su apoyo a Clam Educatiu, ha enfatizado que las direcciones "caminan por el mismo camino" que los docentes, y ha dicho que existe una normativa para los perfiles y no se decide a dedo.