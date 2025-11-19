Clavijo espera que el Gobierno apruebe el 'Decreto Canarias' en el próximo Consejo de Ministros

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación tras su reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Fernando Clavi - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que espera que el Gobierno central apruebe el 'Decreto Canarias' en el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes 25 de noviembre, y ha señalado que no tienen aún el borrador del mismo.

Así se ha pronunciado este miércoles en declaraciones en Barcelona tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, donde ha especificado que la semana pasada habló con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que le dijo que "iba a ser complicado que pudiese ir este martes" en el Consejo de Ministro.

Ha avisado que debería aprobarse el próximo martes ya que sino no se podría convalidar en el Congreso antes de que acabe el año, que son 30 días, y ha avisado que si no se convalida no podrían llevarse a cabo "asuntos como los 100 millones de La Palma y el 60% de descuento del IRPF".

Clavijo ha avisado de que esto supondría "un incumplimiento flagrante del Gobierno de España y obviamente de la vicepresidenta primera" de los pactos a los que llegaron al inicio de la legislatura.

Ha insistido en que el decreto contiene unas partidas concretas que deben ser convalidadas antes de final de año, y ha añadido que también están trabajando en otros decretos para que puedan ser aprobados más adelante, en el marco de lo acordado en la "agenda canaria" para la investidura de Pedro Sánchez.