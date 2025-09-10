Club Editor recupera 'Cartes des dels camps de concentració' de Pere Vives

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Club Editor ha recuperado 'Cartes des dels camps de concentració' de Pere Vives, compañero de Agustí Bartra y Joaquim Amat-Piniella en los campos de concentración franceses y alemanas y fuente de inspiración para los protagonistas de 'Crist de 200.000 braços' y 'K.L.Reich', en una edición de la que se ha encargado Marta Marín-Dòmine.

'Cartes des dels camps de concentració' se publicó en 1972 gracias a la insistencia de Francesc Vallverdú, que convenció a Carme Vives para reunir las cartas de su hermano, y que incluía un prólogo de Bartra, informa la editorial en un comunicado.

La nueva edición de Club Editor, que coincide con el 80 aniversario de la liberación de los campos nazis, incluye el texto de Bartra, así como sus poemas y el capítulo de 'K.L.Reich' en que Amat-Piniella recrea la muerte de Vives en el campo de Mauthausen.

El epistolario comienza el verano de 1939 cuando Bartra acaba de salir del campo de Argelers (Francia) para ir al castillo de Roissy-en-Brie con el grupo de intelectuales vinculados a la Generalitat.

Las cartas escritas a Bartra y a sus hermanas son el legado que queda de Vives en una edición en la que Marín-Dòmine busca que "el testimonio real emerja por encima del personaje literario".