Los clubes catalanes de Primera División lucirán el logotipo de La Marató en 5 partidos oficiales

Los responsables de los clubes y de La Marató de 3Cat. - 3CAT

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los clubes catalanes de Primera División (Barça, Espanyol, Girona y Badalona Women) colaborarán con La Marató de 3Cat luciendo el logotipo en sus equipaciones en 5 partidos oficiales los días previos a la emisión del programa benéfico que se hará el 14 de diciembre, centrado este año en el cáncer.

Así lo han anunciado los responsables de los clubes junto a la presidenta de 3Cat y del patronato de la Fundació La Marató de 3Cat, Rosa Romà; la vicepresidenta de 3Cat, Àngels Ponsa; la consellera de 3Cat Carme Figueras y el director de la Fundació La Marató de 3Cat, Lluís Bernabé, entre otros, y también ha acudido el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, informan en un comunicado este lunes.

Las camisetas se lucirán en el Espanyol - Madrid CFF femenino (sábado 6); Espanyol - Rayo Vallecano masculino (domingo 7); Real Sociedad - Girona masculino (viernes 12); Badalona Women - Barça femenino (sábado 13), y Barça - Osasuna masculino (sábado 13).

Romà ha destacado la importancia del apoyo del fútbol catalán: "Agradecemos vuestro compromiso y confianza con La Marató. Nuestra vocación, como entidad pública, es concienciar sobre la importancia de la investigación y la detección precoz".

Bernabé ha insistido en la importancia de concienciar la gente más joven en aspectos como la prevención y la investigación, y ha destacado "los valores del deporte".