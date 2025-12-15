El Clúster TIC de Catalunya Sud se une a la AMCT para el impulso económico y digital de Tarragona

El presidente de la AMCT, Roc Muñoz, y su homólogo en el clúster, Pablo Mazón. - TICSUD Y AMCT.

TARRAGONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Clúster TIC de Catalunya Sud se ha sumado este diciembre a la Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona (AMCT), en una alianza estratégica que "consolida la tecnología y la innovación como ejes clave del desarrollo metropolitano".

Así lo ha explicado la entidad este lunes en un comunicado, que asegura que la alianza permitirá integrar el potencial del sector tecnológico de la región en la planificación de políticas metropolitanas, reforzando así la generación de valor añadido.

"Esta apuesta nos permite sumar esfuerzos y alinear estrategias para proyectar el Camp de Tarragona como un distrito tecnológico propio, con empresas competitivas y con capacidad de atraer el talento e inversión, con la tecnología como elemento vertebrador", ha valorado el presidente del clúster, Pablo Mazón.

La incorporación, añade la entidad, busca también dar una respuesta a los grandes retos del territorio, como es la transformación del modelo productivo e innovación empresarial, la retención del talento o la adopción de tecnologías digitales avanzadas.

El presidente de la AMCT, Roc Muñoz, por su parte, ha manifestado que contar con el talento, experiencia y capacidad de innovación del sector tecnológico "es imprescindible para avanzar hacia un territorio más competitivo y sostenible"".