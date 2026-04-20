Colas en oficinas de Catalunya en el primer día presencial de regularización de extranjería

Ciudadanos hacen cola para poder iniciar los trámites del proceso de regularización extraordinaria de extranjería - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer día para iniciar los trámites de forma presencial y acogerse al proceso de regularización extraordinaria de Extranjería ha dejado largas colas en Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) de Catalunya.

Desde primera hora de este lunes centenares de personas han hecho cola en el recinto ferial de La Farga, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), donde muchas de ellas han pasado la noche para conseguir la documentación necesaria, entre la que figura el informe de vulnerabilidad y el certificado de empadronamiento.

Otro de los puntos donde se ha concentrado más gente ha sido la OAC de la plaza Sant Miquel de Barcelona, cerca del Ayuntamiento, donde los solicitantes de este proceso han esperado hasta "más de cuatro horas" para iniciar los trámites, según han declarado a Europa Press.

La solicitud de la documentación también se puede realizar en otros puntos como oficinas de Correos, donde las colas han sido menores por la obligatoriedad de tener cita previa y contar con todos los documentos requeridos, así como en sedes de diversas ONG.

La regularización extraordinaria de inmigrantes, que empezó el 16 de abril de forma telemática, finalizará el 30 de junio de este año y este lunes es el primer día que se pueden llevar a cabo los trámites de forma presencial.