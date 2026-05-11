Colau avisa a Sánchez de que no se las valdrá solo "ni de lejos" y defiende el frente de izquierdas

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona y excoordinadora de Catalunya en Comú Ada Colau - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha avisado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se las valdrá solo "ni de lejos" ante unas encuestas con PP y Vox al alza y ha defendido un frente de izquierdas y huir de reproches porque considera que es lo que la gente quiere.

En una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press ha expresado que el Gobierno de coalición está resistiendo con una mayoría parlamentaria "muy precaria", ha incluido a Podemos en dicho frente y ha instado a ERC a recordar el papel histórico que ha desempeñado.

Ha criticado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, por no tener proyecto para la ciudad y ceder ante algunos lobbies: "Lo que quiere es no tener problemas, no tener conflictos, pasar discretamente para quedarse y flotar en el poder. Ocuparlo sin tener polémicas con quien tiene poder".

Sobre la cesión por parte del Ayuntamiento a la Iglesia Católica del Estadio Lluís Companys para un acto durante la visita del Papa León XIV a Barcelona entre el 9 y 10 de junio, Colau se ha mostrado contraria y lo ha contrapuesto con el sector cultural, que sí que paga por su alquiler: "Es evidente que no es de recibo y que es un uso arbitrario de la infraestructura pública".

Ha celebrado la liberación del activista de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek y ha instado a la Unión Europea a "mover ficha" para suspender el acuerdo comercial en Israel.