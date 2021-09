Colau celebra que el Gobierno pare "el desastre" de la ampliación de Aeropuerto de El Prat

Cree que se ha impuesto el sentido común y lo ve una "victoria de la ciudadanía"

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado este jueves que el Gobierno haya parado el "desastre" de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat que cree que atenta contra los derechos humanos, la prosperidad y las oportunidades que la sociedad necesita.

Lo ha dicho en rueda de prensa junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el alcalde de El Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler, tras visitar la laguna de la Ricarda después de que este mismo miércoles por la tarde el Gobierno anunciara suspender la inversión de 1.700 millones para ampliar el aeropuerto.

"Hoy estamos contentas porque el sentido común se impone. Lo que hoy celebramos es una victoria de la ciudadanía que hace mucho tiempo que dice que hay que hacer cambios", y cree que no se deben buscar culpables ni en cuestiones menores sobre partidos políticos.

No obstante, Colau ha dicho que "queda mucho trabajo por hacer" en la lucha por la emergencia climático y ha pedido mirar hacia el futuro y abordar los fondos europeos y las inversiones que deben hacerse en movilidad sostenible.

"Se ha terminado el tiempo de mirar hacia otro lado y hacer ver que esto se debe de abordar en un futuro. Es ahora que se tienen que hacer las acciones necesarias para parar el máximo desastre", ha alertado.

En este sentido, ha pedido a las administraciones públicas no ser contradictorias con la responsabilidad que se pide a la ciudadanía: "Hay muchas inversiones que hacer, miles de empleos que crear y la enorme responsabilidad de ser coherentes y de preservar no solo espacios naturales, sino de disminuir las emisiones en el planeta".

AENA, PARTIDARIO DE "DESTROZAR"

Por otro lado, ha insistido en que la propuesta que hizo Aena era "contraria a las acciones que se deben emprender ahora mismo para luchar contra la emergencia climática y para construir la nueva economía sostenible que genere empleo a la vez que protege el planeta y la vida".

"Aena siempre ha defendido destrozar un espacio imprescindible, no solo para El Prat sino para el conjunto del país. Es un valor ambiental de primer nivel, no solo por el verde y los árboles. No puede ser que seamos nosotros quienes destrocemos este tesoro que tenemos", ha sostenido.

MIJOLER

Por su parte, Mijoler ha agradecido la visita de Díaz y Colau a la Ricarda --invitación que también ha trasladado a otros miembros del Estado y la Generalitat-- y ha celebrado que la vicepresidenta "haya podido conocer, pisando el terreno, lo que está en juego".

Ha expresado que finalmente impera el sentido común, en sus palabras, y ha emplazado al Govern a dar más dotación al Delta del Llobregat: "Esta lucha no acaba única y exclusivamente con la ampliación o no de la pista del aeropuerto, sino en dar más dotación a estos espacios".

Al acto han asistido la líder de los comuns, Jéssica Albiach; la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, y el exlíder de ICV Joan Herrera, entre otros.