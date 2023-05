Colau a Collboni: "Ha dimitido para criticarme. Ahora viene a atribuirse lo que le conviene"

Los exsocios de gobierno intercambian reproches sobre su actuación en el Ayuntamiento

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona y candidata de BComú a la reelección, Ada Colau, ha reprochado al alcaldable del PSC, Jaume Collboni, su dimisión como primer teniente de alcalde: "Ha dimitido para criticarme y desmarcarse del gobierno (municipal). Ahora viene aquí a atribuirse lo que le conviene".

Así ha respondido cuando Collboni le ha recriminado que antes criticara los grandes congresos y ahora celebre que eventos como el Mobile World Congress se queden en Barcelona, durante el debate electoral de Betevé este lunes por la noche con los alcaldables con representación en el Ayuntamiento.

Los exsocios en el Gobierno municipal han intercambiado distintos reproches en los bloques temáticos de movilidad y economía, durante los cuales Colau ha tachado de negacionismo climático defender la ampliación del Aeropuerto, algo en lo que, según ella, Collboni y Xavier Trias (Junts) están de acuerdo.

En este punto, Colau ha pedido a los dos alcaldables que aclaren este mismo lunes "si este pacto (sobre la infraestructura aeroportuaria) está en marcha o no".

También el candidato socialista ha arremetido contra la dirigente de los comuns: "No puede poner una papelera y decir que está haciendo una 'supermanzana", mientras ha defendido la propuesta del PSC para cubrir la Ronda de Dalt.

RONDA DE DALT

Precisamente, la cobertura de esta vía ha sido uno de los temas que ha centrado la discusión sobre la movilidad, que, como ha sucedido en anteriores debates electorales, se ha basado en críticas al modelo de transformación urbanística impulsada por el gobierno municipal de comuns y socialistas.

Más allá de estas críticas (que sobre todo Xavier Trias de Junts, Sirera del PP, Eva Parera de Valents y Anna Grau de Cs han basado en el caos y colapso circulatorio que ven en la ciudad), Collboni y Grau han insistido en cubrir la Ronda, y entonces la candidata de Cs ha acusado al socialista de ser "el candidato de la mentira" por no haberlo llevado a cabo pese a prometerlo en 2015 y también en 2019.

De nuevo, Colau: "Collboni, no me queda claro si está hablando como miembro del gobierno o como persona que ha abandonado las responsabilidades", que a pesar de ser favorable a la actuación, avisa de que no reducirá la contaminación, y ha insistido en que su modelo funciona.

Maragall se ha desmarcado del debate de la Ronda de Dalt y ha puesto el foco en la situación en Rodalies, una medida que ve estructural, para la que reclama una mayor inversión y sobre la que ha criticado que Collboni ha hecho una entrega "absoluta a los intereses del Ministerio" de la también socialista Raquel Sánchez.

LOS CRUCEROS

En materia económica, ha protagonizado el debate la gestión del turismo y en concreto, de los cruceros: ahí Trias ha rechazado los cruceristas de tránsito porque no aportan nada, ha dicho, y Daniel Sirera (PP) ha avisado al candidato de Junts de que "sin turismo la ciudad no sobrevivirá".

Maragall ha confrontado con el candidato del PP su modelo económico: "Ustedes quiere seguir dependiendo del turismo y esto es un error muy grave", ha dicho; ha abogado por fomentar la economía del conocimiento en vez de escoger entre crecimiento o decrecimiento, según sus términos, y cree que hay que limitar los cruceros de tránsito y avanzar en la descontaminación.

También Collboni ha sido preguntado de forma directa sobre si limitará los cruceros, y ha optado por actuar "haciendo que los cruceros tengan base en Barcelona y limitando las escalas".

Mientras que Colau ha sostenido que la diversificación económica y gobernanza del turismo da buenos resultados, Parera ha cifrado en un 45% la facturación del comercio gracias a los visitantes, y Grau ha considerado que "esta ciudad crece, pero con dolor".