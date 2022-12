Colau cree que la candidatura de Trias contribuye a "clarificar" el debate sobre Barcelona

Le sorprende que PSC y Junts "se abran a pactos" e insiste en formar mayorías de izquierda

BARCELONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado este miércoles que la candidatura del exalcalde Xavier Trias (CiU) a las elecciones municipales de 2023 contribuye a "clarificar" el debate sobre el futuro de la ciudad.

Para Colau, "no ha sido una sorpresa" que Trias decida ser el candidato de Junts en los próximos comicios municipales y vuelva de este modo a optar a la Alcaldía, y ha mostrado su respeto hacia el exalcalde, ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha agradecido "la transparencia y sinceridad" en su planteamiento porque cree que permitirá contraponer modelos diferentes de ciudad, especialmente con el modelo actual que defienden en el Gobierno municipal, ya que considera que el modelo de Trias es completamente opuesto al de los comuns.

Ha recordado que BComú ha compartido este modelo de ciudad con el PSC al gobernar juntos y que con ERC han tenido "un pacto de estabilidad" en el que han votado juntos la mayor parte de las medidas, a pesar de que ha reconocido que hay diferencias entre las tres formaciones.

En ese sentido, ha afirmado que Trias "se postula con este modelo más a la derecha", por lo que ha insistido en que ayudará a tener un debate sobre el futuro de Barcelona, y ha remarcado que en los últimos años se ha impulsado una gran transformación con un amplio consenso de fuerzas de izquierda.

Preguntada por si cree que las elecciones se centrarán en Trias o Colau, la alcaldesa ha apostado por "aterrizar el debate en los contenidos y no en los personalismos ni en las siglas de los partidos" para dar más peso al debate de ciudad y a una propuesta de futuro.

Ha dicho que de momento no se ha planteado si se quedará en la oposición en el caso de no ganar las elecciones: "Me presento para ser alcaldesa y para hacer una mayoría más amplia de izquierdas" para culminar el proyecto de transformación que inició hace ocho años, y ha asegurado que no está pensando en gobernar sola aunque que se ve con opciones de ganar.

PACTOS TRAS LAS ELECCIONES

Por otro lado, le ha sorprendido que PSC y Junts "se abran a pactos" para formar gobierno tras las elecciones y ha considerado que hay votantes socialistas que podrían mostrarse sorprendidos.

Preguntada por si teme un pacto entre PSC y Junts en el consistorio, ha respondido: "Me sorprendería mucho pero en los últimos días les hemos escuchado (a Collboni y Trias) ser muy explícitos en este sentido. Para mi ha sido una sorpresa".

Ha insistido en que su apuesta es hacer un pacto de gobierno de fuerzas de izquierda para consolidarlas: "Me comprometo a ser alcaldesa haciendo las mayorías más amplias posibles".

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Sobre la aprobación de los Presupuestos municipales, que se votará en el pleno del próximo viernes, Colau ha optado por ser "prudente" y ha afirmado que están trabajando para que las cuentas se puedan volver a aprobar este año.

Ha llamado a los partidos que gobiernan tanto en el Ayuntamiento, como en la Generalitat y en el Gobierno a trabajar "por responsabilidad" para facilitar la aprobación de las cuentas en las tres administraciones.