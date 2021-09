Colau descarta saltar a la política estatal y todavía no ha decidido si se presentará a la reelección

Aclara sus declaraciones sobre un referéndum a corto plazo: "Me refería al politiqueo"

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha descartado dar el salto a la política estatal porque su compromiso actual es con la capital catalana, aunque todavía no ha decidido si presentará a la reelección como alcaldesa en 2023 para optar a un tercer mandato.

"No estoy pensando en presentarme a ninguna otra cosa, no he tenido ninguna conversación con Yolanda para ser yo otra cosa. Mi compromiso es con la ciudad de Barcelona", ha asegurado este martes en una entrevista de Cadena Ser recogida por Europa Press.

Ha insistido en que está "muy ilusionada" con que se empiecen a ver resultados concretos en la ciudad y ha dicho que está muy volcada en que el proceso de transformación se consolide, en sus palabras.

Preguntada por las declaraciones en una entrevista de TV3 este lunes en las que descartó que se pueda plantear la celebración de un referéndum sobre la independencia de Catalunya y señaló que "la gente no está para tonterías", ha aclarado que no se refería al referéndum o a la cuestión política de fondo.

"Me refería al politiqueo", en relación a que considera que la ciudadanía está cansada de la mala política --en sus palabras-- y cree que se deben evitar polémicas innecesarias y hacer discusión permanente de cualquier debate.

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO

Sobre la ampliación del Aeropuerto de El Prat, ha vuelto a pedir al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que pare el acuerdo con Aena y le ha animado a él y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a visitar el espacio natural de La Ricarda, como hará la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, este jueves.

Ha apoyado la manifestación del próximo 19 de septiembre en contra de la ampliación del aeropuerto, a la que ha dicho que está "totalmente dispuesta a ir", aunque ha apuntado en que es una protesta que tiene el liderazgo de la ciudadanía y no de los partidos políticos.

Ha insistido en la importancia de cambiar el modelo de movilidad, eliminar los vuelos de trayectos cortos y sustituirlos por el tren para generar menos emisiones y se ha mostrado partidaria de eliminar el Puente Aéreo entre Madrid y Barcelona.

FACTURA DE LA LUZ Y AGRESIONES HOMÓFOBAS

En relación al precio de la luz, ha criticado el poder que actualmente tienen las empresas eléctricas, una "anomalía democrática" que ha dicho que debe corregirse, y ha señalado esta situación está provocada por el Estado de épocas anteriores.

Por último, ha pedido firmeza democrática de las instituciones ante las agresiones homófobas que están ocurriendo en los últimos meses, que ha vinculado al "auge de la extrema derecha" que, según ella, ha normalizado los discursos de odio.

