Colau pide el "máximo ruido" para presionar la liberación de la Flotilla tras ser interceptados

Archivo - La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha pedido el "máximo ruido posible" para presionar a los gobiernos que exijan la liberación de los miembros de la Global Sumud Flotilla tras ser interceptados por Israel.

Así se ha expresado en un vídeo compartido por los Comuns y grabado por Colau para ser publicado en caso de ser detenida e incomunicada por el país hebreo: "Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente".

"Por eso hacemos este vídeo, para pedirte que seas nuestra voz, que hagáis el máximo ruido posible y que presionéis a nuestros gobiernos para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredor humanitario con Gaza", ha finalizado.