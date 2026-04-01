Colau ve "mansplaining" en las palabras de Junqueras sobre una eventual coalición de izquierdas

Archivo - (I-D) La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, y los concejales de Barcelona en Comú, Marc Serra, y Lucía Martín, durante una rueda de prensa, en la sede de Comuns, a 23 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Pisarello ganaba ayer, - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Barcelona y exdirigente de los Comuns, Ada Colau, ha acusado al líder de ERC, Oriol Junqueras, de "mansplaining" por decir que él no había ido a la prisión para que ella fuese diputada en una lista de ERC, al ser preguntado por la eventual coalición electoral de izquierdas que defiende el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián.

"Creo que me menciona de forma muy gratuita. Yo he dicho que no soy candidata a nada, no tengo ningún cargo institucional, por tanto, creo que es una mención muy gratuita por su parte", ha criticado Colau este miércoles en TV3.

También ha asegurado que Junqueras peca de 'mansplaining' en sus declaraciones: "Si quisiera ser diputada ya me puedo presentar con mi formación política y no necesito que Oriol Junqueras me bendiga", ha añadido Colau.

Ha calificado de anécdota estas palabras del líder republicano, ha sostenido que no se las tomará personalmente, y ha recordado que ella le fue a visitar cuando estuvo en la cárcel después del 1-O.

Colau ha enmarcado estas declaraciones en un momento en el que "la dirección de ERC está incómoda con el papel que está haciendo Gabriel Rufián defendiendo la unidad de la izquierda sin complejos".

Ha apoyado el acto que se celebrará el 9 de abril en Barcelona, con Rufián y la eurodiputada y exdirigente de Podemos, Irene Montero, aunque ha señalado que ella no podrá asistir, y ha añadido que se ofrece a hacer actos de este tipo para "contribuir desde la izquierda a que haya el máximo diálogo posible".