La Colección Casacuberta Marsans incorpora una obra de El Greco que exhibe en Barcelona

El cuadro 'Cristo en la cruz' de El Greco durante la presentación por parte de la Colección Casacuberta Marsans, a 24 de marzo de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Colección de arte hispánico Casacuberta Marsans ha incorporado la crucifixión 'Cristo en la cruz' de El Greco y la presenta en una nueva selección de obras en exposición en su sede del Hospital de Sant Sever de Barcelona.

El exdirector del Museo del Greco de Toledo Juan Antonio García Castro ha subrayado que se trata de un cuadro "excepcional dentro de esta bombonera" en el Hospital de Sant Sever, y que es una obra icónica dentro de la serie de crucifixiones que realizó.

Este 'Cristo en la cruz', datado entre 1585 y 190, se considera la versión más temprana de las crucifixiones de El Greco y su precedente iconográfico más cercano es la denominada 'Crucifixión con dos donantes', que se encuentra en el Museo del Louvre de París.

García Castro ha resaltado que es una obra autógrafa del pintor, y ha subrayado que existen una decena de obras de Greco en los museos y colecciones privadas catalanas, siendo tras Toledo y Madrid donde hay más en todo el mundo.

La obra que ha incorporado recientemente Casacuberta Marsans procede de una colección relacionado con el Marquesado de La Motilla, entre cuyos antepasados se cuenta Miguel Espinosa Maldonado de Saavedra, probablemente el primer propietario de la obra que se mostraba en el oratorio de su palacio.

La primera referencia que se tiene de la existencia de este cuadro data de 1908, cuando Manuel B.Cossío publica su monografía sobre El Greco.

Esta obra de El Greco articula la nueva selección de 46 obras en exposición, en la que la pintura dramática del artista con la tradición de la 'España negra' y con el modernismo catalán, que reivindicó su revalorización ensalzando su expresión de las emociones sobre el realismo.

El jefe de colecciones de los Museus de Sitges, Ignasi Domènech, ha afirmado que los modernistas catalanes veían a El Greco como "el futuro, no el pasado" y resaltaban su pintura desde la simbología yel alma.

DIÁLOGO CON OTRAS OBRAS

De esta forma, 'Cristo en la cruz' dialoga con piezas de José Gutiérrez Solana, Ignacio Zuloaga, Joaquim Mir, Santiago Rusiñol, Joaquim Mir, Hermen Anglada Camarasa y Ramon Casas, pero también con la pintura y la escultura gótica.

En la exposición se ha incluido también una Custodia de asiento producida en Zaragoza en el siglo XVI, un báculo confeccionado en el taller de la abadía de Silos en el siglo XII o 'La Dolorosa' de José Gutiérrez Solana.

400 OBRAS EN LA COLECCIÓN

La responsable de la Colección Casacuberta Marsans, Celia Querol, ha asegurado que la exposición apuesta por un discurso conceptual y no cronológico, con un diálogo entre piezas "transversal en el tiempo".

Querol ha afirmado que la rotación de piezas --la colección tiene un total de 400-- llega con el primer aniversario del Hospital de Sant Sever como sede expositiva con el objetivo de "darse a conocer", con visitas al público dos días a la semana con su equipo de mediadores.