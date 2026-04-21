Los colegios de arquitectos y arquitectos técnicos comparten nueva sede en Terrassa (Barcelona)

Inauguración de la nueva sede de Coac y Cateb en Terrassa (Barcelona) - COAC-CATEB

BARCELONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Coac) y el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) han inaugurado este martes su nueva sede compartida, situada en el número 43 de la calle Rasa de Terrassa (Barcelona), informan ambos colegios en un comunicado.

El edificio, en forma de boomerang, es acristalado y luminoso, tiene una superficie útil de 630 metros cuadrados repartida en dos plantas, y su interior busca "la máxima flexibilidad y adaptabilidad para ofrecer el mejor servicio al colegiado, tanto para la realización de tareas administrativas como de uso formativo".

También es un espacio idóneo para acoger exposiciones u otros tipos de eventos y los equipos de trabajo de ambas delegaciones ocuparán la primera planta del edificio.

El proyecto ganador del concurso para la adecuación de la nueva sede, llamado Viandox, fue desarrollado por el equipo de RGA arquitectes formado por los arquitectos Barto Busom, Xavier Ruscalleda, Anna Pi y Meritxell Compte, junto con el arquitecto técnico Emilio Sanchiz.

También participaron los colaboradores de QUADRANT, el ingeniero de instalaciones, Jaume Balanyà, y el arquitecto responsable de las tareas de dirección de obra de instalaciones, Marc Casajuana; el proyecto original del edificio es obra del arquitecto Juli Capella.