Collboni aborda las afectaciones de Rodalies con Belén López (CC.OO.) y Camil Ros (UGT)

Collboni y Gil en la reunión con López (CC.OO) y Ros (UGT) - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, han recibido este viernes a los secretarios generales de CC.OO Catalunya, Belén López, y UGT Catalunya, Camil Ros, para abordar las afectaciones de Rodalies a los trabajadores de las empresas metropolitanas.

A la reunión también han acudido la secretaria de Nuevas Realidades del Trabajo, Economía Social y Solidaria de CC.OO. Catalunya, Liliana Reyes, y el secretario de UGT Catalunya en la Región Metropolitana, Omar Minguillón, indica el consistorio en un comunicado.

Collboni ha compartido las medidas que se han tomado desde el Ayuntamiento para acompañar a los usuarios, como los dispositivos de información y Guardia Urbana en las estaciones o el refuerzo de las líneas de autobús que conectan la ciudad con otros municipios.