Collboni abre una línea de comunicación con la ciudadanía a través de decidim.barcelona

Collboni abre una línea de comunicación con la ciudadanía con la plataforma decidim.Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, responderá directamente a las preguntas sobre Barcelona que le formule la ciudadanía a través de la plataforma decidim.barcelona, ha informado el Ayuntamiento este lunes en un comunicado.

La primera de estas sesiones de preguntas ha tenido lugar este lunes, en la que el alcalde ha contestado a las preguntas más votadas de entre todas las que los participantes le hicieron llegar a través de este portal de participación entre el lunes y el miércoles de la semana pasada.

En las sucesivas ediciones de "Parla amb l'alcalde al decidim.barcelona" se abrirá un nuevo período para enviar preguntas y posteriormente se harán las sesiones de una hora de conexión del alcalde en directo, que se podrán seguir a través de la misma plataforma digital.

El procedimiento prevé realizar una selección ordenada según el número de apoyos entre las propuestas de preguntas enviadas, de modo que el alcalde irá respondiendo en directo y por orden las que tengan más apoyos y las que dé tiempo a lo largo de la hora de tiempo en que se conectará, aunque todas las preguntas recibirán respuesta por parte de los equipos municipales.

Se trata de una actuación enmarcada en 'L'alcalde a prop teu', la propuesta que se puso en marcha en octubre de 2023, y que permite ganar proximidad con la ciudadanía y profundizar en el contacto directo y sobre el territorio.