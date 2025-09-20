Collboni abre la Setmana del Llibre en Català defendiendo "el uso social de la lengua"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el acto de inauguración de la Setmana del Llibre en Català - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido este sábado "dar la batalla por el uso social de la lengua" al inaugurar la Setmana del Llibre en Català.

Ha visitado los estands de la feria acompañado por la comisionada de Uso Social del Catalán de Barcelona, Marta Salicrú, y ha participado en el acto inaugural junto al Premi d'Honor de les Lletres Catalanes de este año, Pere Lluís Font, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

El alcalde ha destacado el impulso del consistorio en políticas de promoción del catalán "especialmente para incidir en el ámbito de creación de contenidos digitales, para poder llegar a las franjas de edad más jóvenes".

También ha celebrado el aumento de lectores y la "construcción de nuevas bibliotecas y librerías, espacios públicos y privados donde encontrar y perderse entre libros", y ha destacado el papel de la Setmana del Llibre para celebrar la literatura y cultura catalanas.

En esta edición hay 93 casetas y 312 expositores, entre editoriales, librerías e instituciones, y más de 300 propuestas de actividades para jóvenes y adultos, así como para un público familiar.