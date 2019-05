Collboni acusa a Colau de "centrifugar" responsabilidades en seguridad

Publicado 08/05/2019 11:42:00 CET

Defiende que como alcalde tendría una "interlocución privilegiada" con el Gobierno de Sánchez

El alcaldable del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, ha acusado este miércoles a la alcaldesa y candidata a la reelección, Ada Colau, de "centrifiguar" responsabilidades en materia de seguridad, después de que ella pidiera este martes a la Conselleria de Interior de la Generalitat dimensionar adecuadamente el servicio y se preguntara si desatiende la ciudad por electoralismo.

"Colau se ha especializado en los últimos tiempos en centrifugar todas las responsabilidades", con la seguridad para la Generalitat y el precio del alquiler al Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho Collboni en el ciclo 'Objectiu Barcelona' de Barcelona Global.

Collboni ha sostenido que la ciudad necesita más efectivos de los Mossos d'Esquadra pero que Colau debería haberlo exigido antes, porque considera que hace unos dos años que Barcelona tiene un problema de seguridad: "A buenas horas, mangas verdes".

Ha defendido que se debe ser serio y asumir las responsabilidades propias, aunque también reclamar los incumplimientos de otras administraciones, algo que cree que Colau no ha hecho lo suficiente con la Generalitat hasta ahora porque "no quería importunar a los independentistas".

Preguntado por si pactaría con Colau tras las municipales, ha recordado que la alcaldesa rompió un acuerdo de gobierno con el PSC --por el apoyo de los socialistas al artículo 155 de la Constitución--, por lo que su confianza en ella es nula: "Yo fui la última víctima que dejó Colau y su grupo en su giro hacia el independentismo", ha asegurado.

Ha insistido en que no apoyará a un alcalde independentista, aunque no se centre tanto en el asunto --"quieren ampliar la base, y una forma es no ser tan explícitos con lo que buscan", que es la independencia"-- y ha señalado que los eventuales pactos los planteará en este sentido, sin que haya descartado al alcaldable con apoyo de Cs y exprimer ministro francés, Manuel Valls.

RELACIÓN CON EL GOBIERNO

Ha resaltado que su objetivo es ser alcalde de Barcelona y poner los intereses de la ciudad por encima, también con el Gobierno central, aunque sea socialista, y ha dicho que él además ofrece "una interlocución privilegiada con el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, no sólo porque sea de su partido, sino porque conoce Barcelona, ha dicho.

Collboni se ha mostrado favorable a que los ciudadanos puedan en el futuro elegir directamente a un alcalde metropolitano, y ha añadido: "Mientras aquí estamos con el debate de dónde ponemos la frontera con Aragón y con Valencia", en estados como el Reino Unido se traspasan competencias a las áreas metropolitanas.

Ha asegurado que estaría dispuesto a traspasar competencias municipales al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) si fuera conveniente, en ámbitos como la vivienda, en el que ha propuesto incentivar a los negocios que funcionan en pisos a que lo hagan en bajos, para liberar pisos para vivienda y a la vez dinamizar barrios con actividad económica a pie de calle.

GARANTIZAR EL ACCESO AL INGLÉS

Quiere promover la vocación de apertura, global e internacional de la ciudad y a la vez trabajar por la igualdad de los vecinos, para lo que propone instaurar una sexta hora de inglés en los centros escolares públicos y concertados de la ciudad, para reforzar la igualdad en el acceso a esta lengua: "Que Barcelona sea trilingüe".

Con esta medida busca también facilitar la integración de población temporal extranjera, que crea comunidad entre ella pero interactúa poco con la ciudad y, preguntado por si también abogaría por que los barceloneses aprendieran árabe, ha reafirmado su apuesta por el inglés como "lengua de uso internacional".

Preguntado por si facilitaría la ampliación de hospitales como el Clínic y el Vall d'Hebron, ha asegurado que lo haría en lo que depende del Ayuntamiento, y ha dicho que sus ampliaciones eran uno de los objetivos implícitos de la candidatura a la Agencia Europa del Medicamento (EMA), que se perdió porque no ayudó la incertidumbre por el proceso independentista, según él.

El alcaldable ha recordado su apuesta por que la ciudad acoja la Expo 2030 y ha defendido que, más que promover una cocapitalidad de España y ubicar en la ciudad sedes de ministerios o el Senado, ahora Barcelona debe centrarse en buscar oportunidades internacionales.