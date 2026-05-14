Collboni anuncia una inversión de 50 millones para el barrio de La Marina de Barcelona hasta 2028

Collboni y Gil en rueda de prensa este jueves. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado una inversión de 50 millones de euros para el barrio de La Marina, de los cuales 9 provienen del Pla de Barris singular, y que tiene la intención de "recoser, vertebrar y conectar" esta zona de la ciudad.

"Es un plan que va más allá de los niveles socioeconómicos que tiene un barrio y de revertir desigualdades, este plan singular tiene el objetivo de prevenirlas", ha afirmado en rueda de prensa este jueves junto a la quinta teniente de alcalde y concejal del distrito de Sants-Montjuïc, Raquel Gil.

Ha remarcado que La Marina, junto a la Sagrera, es un barrio en transformación y que son las dos grandes áreas de crecimiento en vivienda, ya que se prevé construir 12.000 pisos, de los cuales 1.500 ya están hechos y otros 2.500 están en proceso, y la mitad de ellos públicos.

Ha añadido que esto supondrá que vengan a vivir 30.000 nuevos vecinos hasta 2035, un hecho que ha asegurado que garantiza el "derecho a quedarse" en la ciudad.

Por ello, ha constatado la necesidad de proveer la zona con los equipamientos necesarios, como el CAP de la Marina, además de convertir la Zona Franca en un "polo de desarrollo económico" y de mejorar la movilidad en transporte público con la nueva línea de bus que debe conectar el barrio con el centro y que prevén que esté en funcionamiento a finales de año.

PASEO DE LA ZONA FRANCA

Uno de los principales proyectos que afrontará esta inversión es la transformación del paseo de la Zona Franca, sobre el cual Collboni ha asegurado que en 2028 ya estará el proyecto ejecutivo redactado para que las obras puedan comenzar en el siguiente mandato.

Ha concretado que el diseño de la reforma de la vía es muy parecido al de la avenida Meridiana, con un entorno central verde con carriles bici y la movilidad privada y de transporte público en los laterales, ampliando las aceras y creando plazas "superando la dinámica de división que había hasta ahora".

La transformación del barrio también prevé la activación de plantas bajas públicas con actividad comercial de proximidad, la construcción de vivienda protegida y la apuesta por la formación post-obligatoria y la ocupación de calidad.

43 ACCIONES

Collboni ha incluido los objetivos y proyectos principales en el conjunto de 43 acciones que llevarán a cabo hasta 2028 y que ya comenzaron en 2025 que sirven de "palanca inicial" del proceso global de transformación del barrio.

Estas acciones están divididas en 3 ejes, siendo el primero el urbano y ambiental y en el que ha destacado la ampliación del recorrido de la línea V5 de autobús que entró en funcionamiento hace unas semanas, la construcción de una nueva guardería en los bajos de la promoción de vivienda pública de la Illa Acer y la remodelación integral del campo de fútbol Iberia.

El segundo eje es el socioeducativo, en el que ha realzado el traslado del Institut del Disseny de les Arts Gràfiques de Barcelona al barrio y la conversión de la escuela Enric Granados en un instituto-escuela.

Finalmente, en cuanto al eje socioeconómico, Gil ha apuntado la incorporación de una figura técnica de dinamización empresarial para ayudarles a identificar qué tipo de negocios necesitan en las plantas bajas que activarán para actividades comerciales.