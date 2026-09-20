Collboni anuncia en Nueva York que Barcelona abrirá tiendas asequibles con alimento fresco en 2027

Collboni y Mamdani - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que la capital catalana ensayará en 2027 una red de comercio asequible en zonas con dificultades de acceso a productos alimentarios frescos, informa este sábado el Ayuntamiento en un comunicado.

Tras reunirse en Nueva York con el alcalde, Zohran Mamdani, coincidiendo con la cumbre de ciudades U20, también ha dicho que compartirá con la ciudad estadounidense su experiencia con la regulación de los precios de alquiler y la extinción de licencias de uso turístico en 2028.

RELACIONARSE ENTRE CIUDADES

Ha explicado que ambos están convencidos de que haya relación entre ciudades, ahora que en muchos países sus democracias "están amenazadas, y donde el multilateralismo es atacado y ninguneado".

"Es más importante que nunca que las ciudades del mundo tengamos contacto, tengamos intercambio de informaciones, activemos todas las redes internacionales", ha añadido.

VIVIENDA ASEQUIBLE

También han coincidido en la necesidad de que las ciudades aborden la vivienda y el derecho a quedarse en la ciudad con medidas públicas que "protejan el acceso a la vivienda de las clases medias urbanas, de las familias trabajadoras".

Por eso, además ha defendido medidas para la asequibilidad, "como ayudar las familias trabajadoras y a las clases medias de las ciudades a llegar a final de mes".

COMERCIOS ASEQUIBLES

En cuando a su anuncio de comercios asequibles, estarán en plantas bajas de titularidad municipal y el fin será garantizar una oferta alimentaria de calidad y asequible en zonas en transformación o con pocas tiendas alimentarias tradicionales.

Ha asegurado que no pretenden sustituir ni competir con el comercio privado, sino que haya una herramienta pública complementaria, y la gestión la harán entidades del tercer sector o sin ánimo de lucro.

El Ayuntamiento prevé para 2027 el primer plan piloto en el barrio de la Marina (dentro del Pla Singular de la Marina incluido en el III Pla de Barris), y la iniciativa une este objetivo de alimentación asequible y de comercio de barrio con la formación profesional y la inserción laboral en oficios de frutería, pescadería, carnicería, charcutería, reposición y atención al público.

Collboni considera que, pese a haber mercados municipales en todos los barrios, hay barrios nuevos o vulnerables con "déficits también en distribución de algunos bienes de consumo de primera necesidad".

Según ha explicado Collboni, Mamdani se ha interesado en la adaptación al cambio climático, especialmente el Pla Clima Escola para climatizar escuelas públicas de Primaria barcelonesas con la tasa turística.