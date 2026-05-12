Collboni anuncia un plan contra la soledad no deseada que implica a entidades, empresas y sociedad

Presentación del pacto contra la soledad no deseada de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado este martes el 'Pacte de Ciutat contra les SoledatS 2026-2030' para combatir la soledad no deseada y que tiene prevé implicar a toda la ciudadanía, incluyendo entidades, agentes económicos y sociales, mundo académico y el conjunto de la sociedad civil.

"Movilizamos todo nuestro conocimiento, toda nuestra solidaridad, tomando conciencia del problema y su complejidad y ayudándolos a combatirlo de forma sistemática", ha afirmado en el acto de presentación del plan, en el que también ha participado la concejal de Salud, Marta Villanueva.

Ha valorado el trabajo de las entidades que desde hace tiempo trabajan para combatir esta "lacra" que amenaza a la ciudad, especialmente a las personas mayores que viven solas, pero que también ha señalado que ha afectado a los más jóvenes después de la pandemia.

En este sentido, ha destacado que, según datos del Ayuntamiento, en 2025 un 23,8% de los barceloneses mayores de 16 años afirmaron que se sienten solos; un 17,8% a veces; y un 17,8% a menudo.

Collboni ha recordado que el consistorio ya lanzó la Estrategia Municipal contra la Soledad 2020-2030 y que desde entonces ya ha llevado a cabo 135 acciones que han servido de base para el nuevo pacto de ciudad actual, en las que se incluyen actores como la fundación Exea Impact, el Consorci d'Educació de Barcelona, Pimec o el Colegio Oficial de Psicología, entre otros.

7 RETOS ESTRATÈGICOS

El alcalde ha remarcado que el pacto quiere ser transversal y que por ello han presentado 7 retos estratégicos en los que se estructura el pacto, ofreciendo soluciones, y en el que el primero son las soledades invisibles, refiriéndose al bienestar digital de niños y adolescentes para reducir la "desconexión emocional y proteger la salud mental frente a nuevos riesgos sociales".

El segundo es la soledad en el entorno laboral cuenta con una guía para empresas para evitar estas situaciones; el tercero es un espacio público "conector", adaptando el urbanismo para generar vínculos; mientras que el cuarto es reescribir la soledad para transformar el relato social para pasar del estigma a una oportunidad de crecimiento.

El quinto eje es el papel de la ciudadanía promocionando el voluntariado para fortalecer la red de apoyos cotidianos; el sexto son los proyectos intergeneracionales, fomentando la interacción entre personas de distintas generaciones para romper barreras de edad; y el séptimo reto es la prescripción social que tiene por objetivo impulsar alternativas no medicalizadas a los malestares derivados de la sociedad.

Collboni ha añadido que el plan aborda la necesidad de hablar de la soledad no deseada y que "forme parte de las conversaciones públicas, que no sea un tema tabú, que no sea un tema que queda excluido en un rincón".

VILLANUEVA

En su intervención, Villanueva ha reiterado el compromiso de la ciudad con la soledad y ha subrayado que el pacto es un "ecosistema vivo" que se irá construyendo entre todos los implicados hasta 2030.

"Es un pacto que es de la ciudad, no es del Ayuntamiento ni de las entidades, es un pacto de la ciudad y para la ciudad", ha concluido.