Collboni asegura que Barcelona aplicará las medidas de ahorro energético y critica a Ayuso

Niega que afecten a la seguridad y cifra en 200 las sanciones por botellones desde el martes

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha garantizado este jueves que el Ayuntamiento aplicará las medidas de ahorro energético del Gobierno central y ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Se esté más de acuerdo o en desacuerdo, no se puede hacer un llamamiento al desacato de lo que el Gobierno está dictando".

"Además, Ayuso se ha metido en un pequeño lío en relación a lo que dice su propio gobierno. Los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas pedimos a los ciudadanos que cumplan las normas y nosotros tenemos que ser los primeros en cumplir las normas", ha dicho en una entrevista de La 1 recogida por Europa Press.

El dirigente socialista ha garantizado que el Ayuntamiento de la capital catalana "evidentemente" cumplirás las medidas decretadas, y ha detallado que emitirá una instrucción para elevar la temperatura de los interiores y que el consistorio irá implementando las medidas en las próximas semanas.

En cuanto a medidas que afectan a otros sectores, ha destacado que en septiembre las abordarán con el ámbito comercial, de restauración, pymes y autónomos para que se cumplan "de forma dialogada y acordada" y, sobre la iluminación de edificios, ha explicado que estudiarán caso a caso las recomendaciones y cómo se aplicará en inmuebles públicos.

SEGURIDAD Y BOTELLONES

Collboni ha descartado que las medidas de ahorro energético puedan afectar a la seguridad en las calles: "Es obvio que habrá que reforzar los servicios de seguridad, pero hay un bien mayor, que es resistir a la presión que está haciendo el régimen de Putin contra las democracias europeas, y eso tiene que ver con nuestros consumos energéticos", ha dicho en referencia a la invasión rusa a Ucrania.

Ha añadido que la seguridad la deben garantizar los servicios públicos y ha recordado que el Ayuntamiento impulsa medidas para asegurar el orden en el espacio público, como endurecer las sanciones por botellones: desde el pasado martes ha impuesto 200, con un incremento de hasta 600 euros por sanción.

Preguntado por la temporada turística de Barcelona, Collboni ha afirmado que se ha recuperado la normalidad alcanzado y superando en algunos casos cifras de 2019 previas a la pandemia de Covid-19, y ha subrayado la importancia del sector del turismo en la ciudad.

Sobre la posibilidad de que se limiten usos del agua a partir de septiembre en el área de Barcelona si no llueve, ha recordado que no se debe "temer por el consumo doméstico" porque no quedará afectado, y ha explicado que el Ayuntamiento está aplicando medidas desde febrero y que las ampliará si así lo decide la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).