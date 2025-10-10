Collboni: Barcelona está "consiguiendo" la capitalidad científica de España y el sur de Europa

(I-D) El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; el presidente de Fraunhofer-Gesellschaft, Holger Hanselka y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante la firma del acuerdo para la sede del Instituto Fraunhofer en Barcelona, en el - Kike Rincón - Europa Press

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado este viernes la voluntad de ser "capital científica de España, de Catalunya y del sur de Europa".

"Y lo estamos consiguiendo", ha añadido en la Generalitat al firmar el acuerdo entre el Govern, el Gobierno, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fraunhofer-Gesellschaft para instalar en Barcelona un centro de investigación en teragnosis, el primero del instituto alemán en España.

Para Collboni, están consiguiendo este objetivo gracias a la colaboración y la apuesta que están llevando a cabo las administraciones, las universidades y los centros de investigación.

Ha destacado que el Ayuntamiento de Barcelona invierte 35 millones de euros anuales en este ámbito pese a no ser competencia del municipio, y ha elogiado los beneficios que aporta a la sociedad y a la Humanidad la investigación, la ciencia y la innovación.

"En estos momentos que vivimos, donde los liderazgos internacionales y la política a nivel internacional es tan agresiva, negativa y tan violenta en ocasiones, vale la pena contrastarlo con el esfuerzo que hacemos en la ciudad con iniciativas que hacen el bien por la personas y el planeta", ha añadido.

DESTACA EL PAPEL DE MORANT

Además de destacar el papel jugado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para la firma del acuerdo, considera que la estrategia que se lleva a cabo tiene beneficios económicos y empresariales y ayuda a atraer talento y a dar oportunidades a los investigadores.

"Hoy damos un salto cualitativo importantísimo", ha recalcado el alcalde de Barcelona, insistiendo en la apuesta que hacen por la ciencia.