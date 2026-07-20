Collboni celebra el triunfo de España y agradece la "respuesta cívica" de la ciudadanía

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, tras la Junta Local de Seguridad de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado la victoria de España en la final del Mundial contra Argentina este domingo y ha agradecido al conjunto de la ciudadanía la "respuesta cívica" al no producirse incidentes graves.

Lo ha dicho en rueda de prensa tras la Junta Local de Seguridad acompañado de la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, que ha agradecido a los efectivos policiales haber velado toda la noche por la convivencia en la capital catalana.

Collboni ha cifrado en 50.000 las personas que salieron a la calle para celebrar el triunfo español, 30.000 de ellos en el Fòrum para seguir en directo el partido, y ha valorado que el evento se desarrolle normalmente en una ciudad con una fuerte comunidad argentina.