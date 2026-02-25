Collboni celebra la visita del Papa a Barcelona en junio: "Será un honor recibirlo como merece"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante el encuentro anual ‘El alcalde responde’, en el Colegio de Periodistas de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado la visita del Papa León XIV a la capital catalana en junio, en el marco de su viaje a España, donde también visitará Madrid, Tenerife y Gran Canaria: "Será un honor recibirlo como merece".

Así se ha expresado al preguntársele por ello durante la conferencia 'L'alcalde respon' organizada por el Col·legi de Periodistes de Catalunya este miércoles, donde ha supuesto que se reunirá con el Santo Padre, del que ha destacado su trascendencia a nivel internacional.

"Creo que es importante en estos momentos de desconcierto internacional, de falta de referentes morales a nivel internacional, porque claro, si los referentes morales que tenemos son Trump, Putin y Xi Jinping, pues apaga y vámonos", ha señalado.

De este modo, ha señalado que la visita del Papa es una "magnífica noticia" tanto para los católicos como para Barcelona, ya que será la culminación de la construcción de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, que la corona como la iglesia más alta del mundo.

La anterior visita de un Papa a la ciudad de Barcelona fue en 2010, cuando Benedicto XVI dedicó al culto la Sagrada Familia, durante una visita relámpago que duró escasamente 22 horas entre el 6 y el 7 de noviembre.