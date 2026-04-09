Collboni defiende el papel de ciudades como Barcelona en la UE en un contexto global "incierto"

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido el papel activo de ciudades como Barcelona en la toma de decisiones en el proyecto europeo en un contexto global "incierto".

Lo ha dicho en la inauguración de la primera jornada del European Pulse Forum 2026 de Politico y beBartlet en la capital catalana este jueves junto a la exministra de Exteriores Ana Palacio; al primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic; el exembajador de Estados Unidos ante la OTAN Ivo Daalder y el exjefe de la Cancillería alemana y exministro Wolfgang Schmidt.

"Estamos viviendo tiempos turbulentos, tiempos que cuestionan el orden internacional, tiempos que parecen cuestionar los valores sobre los que el proyecto europeo se ha construido, tiempos de guerra", ha lamentado Collboni.

Es en este sentido que ha erigido al municipalismo como la primera respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ha subrayado que "el futuro de Europa se decidirá" en las ciudades.

"BARCELONA ES UN PUENTE"

Collboni ha apuntado que "las ciudades pueden unir cuando las naciones no pueden" y ha afirmado que no deben ser únicamente implementadoras de las políticas europeas, sino cocreadoras del proyecto europeo.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la diplomacia y ha concluido que "en un mundo fragmentado y dividido, Barcelona es un puente, no solo por los eventos globales sino porque es la tercera ciudad del mundo en número de consulados diplomáticos".

Finalmente, ha señalado la crisis de la vivienda como "el mayor enemigo interno de Europa y de los valores" que defiende el proyecto europeo y ha pedido trabajar en esta cuestión.

"El proyecto europeo es como montar en bicicleta, necesitamos seguir pedaleando para no caer. Dejemos a las ciudades montar en esta bicicleta también", ha concluido el alcalde.

SEGUNDA JORNADA ESTE VIERNES

A la jornada de inauguración de este jueves por la tarde han asistido la ministra de Sanidad, Mónica García; el presidente del Parlament, Josep Rull; el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el expresidente de la Generalitat Artur Mas, entre otros.

El European Pulse Forum 2026 continuará este viernes en el Cosmocaixa de Barcelona con una jornada en la que participarán, entre otros, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la vicepresidenta ejecutiva de la CE Teresa Ribera; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que clausurará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.