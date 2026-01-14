Collboni defiende en el Senado una bajada del 4,9% del alquiler en Barcelona con la Ley de Vivienda

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, comparece ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado que los precios del alquiler han bajado un 4,9% en la ciudad desde que se aplicó la Ley de Vivienda.

"La realidad no se esconde ni se maquilla, se afronta, y yo lo que les estoy diciendo es que esta ley permite afrontar la subida de los precios de alquiler en las grandes ciudades y que da resultados", ha sostenido el alcalde, que ha cifrado en 220 euros el descenso en los precios de la capital catalana.

Ha señalado que si no se hubiese aplicado la Ley de Vivienda en Barcelona y se hubiese "atajado" la subida de precios, la media de los alquileres sería de 1.357 euros, mientras que ahora es de 1.135 que, ha afirmado textualmente, sigue siendo mucho para las familias.

También ha destacado las "nuevas reglas del juego" que, a su juicio, marca la Ley de Vivienda, ya que además de contener precios también dota de seguridad jurídica a los propietarios, asegurándoles una menor rotación de los contratos.

Respecto a los contratos, Collboni ha señalado que desde la aplicación de la Ley de Vivienda hay 1.551 contratos de alquiler más: "Otra cosa es que los portales expliquen que no tienen oferta. Efectivamente, y menos van a tener después de la regulación que ha hecho el Parlament de Catalunya con los contratos de temporada".