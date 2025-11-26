Collboni destaca el "lenguaje común" de alcaldes de ciudades euromediterráneas ante retos de futuro

Barcleona acoge la Conferencia de Ciudades Mediterráneas. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado este miércoles el "lenguaje común" de los alcalde de las ciudades euromediterráneas ante los retos de futuro, así como su entendimiento en áreas de la vida cotidiana, como cuando hablan de mercados, barrios y escuelas.

Lo ha dicho en la inauguración de la Conferencia de Ciudades Mediterráneas Barcelona +30 que congrega a unos 40 alcaldes y representantes de las regiones euromediterráneas, organizada con MedCities y el Instituto Europeo de la Mediterránea, con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputación de Barcelona y Catalunya Internacional y que se celebra hasta este jueves por los 30 años de 'Procés de Barcelona'.

El acto ha contado con la participación de la presidenta en funciones de MedCities, Clare Hart; la directora de Cooperación con África, el Mundo Árabe y Asia del Gobierno, Cecilia Garcia; el presidente ejecutivo del Instituto Europeo de la Mediterránea, Sénen Florensa, y la presidenta de la Fundación Anna Lindh, la Princesa Rym Ali.

Collboni ha apuntado a problemas que afectan a todo el arco mediterráneo, como la crisis climática y las desigualdades, y ha interpelado a los presentes para que, al término del encuentro, se pueda aprobar una declaración institucional que fije 6 grandes ámbitos de actuación compartida.

"Estos son reforzar la gobernanza; avanzar en resiliencia climática y desarrollo urbano sostenible; impulsar el desarrollo económico local; mejorar la prestación de servicios públicos y la calidad democrática local; asegurar la rendición de cuentas de los compromisos que vamos a adoptar; y promover la diplomacia de ciudades para un Mediterráneo de paz", ha detallado.

HART, GARCIA, FLORENSA Y ALI

Hart ha destacado que las instituciones barcelonesas han liderado la lucha para unir a las ciudades mediterráneas, en una alianza que ya agrupa a 91 miembros, un hecho que "refuerza la voz de la región hacia el mundo".

En su intervención, Garcia ha subrayado el papel de las autoridades locales porque los retos "más importantes" del Mediterráneo están presentes en todas sus ciudades y son ellos quienes están en la primera línea de lucha.

Florensa ha reiterado el mensaje de lucha común entre la región euromediterránea para afrontar los retos actuales, sobretodo el cambio climático.

Por último, Ali, que ha intervenido por videoconferencia, ha coincidido con Hart en remarcar el poder de la alianza y ha agregado que el futuro de este territorio pasa por esta red de ciudades y países.