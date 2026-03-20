Collboni ejerce una "subida de tono" de Barcelona contra el racismo y la extrema derecha

Collboni presenta la campaña de Barcelona por el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentado este viernes la campaña del consistorio por el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora este sábado, y que, según el alcalde, supone una "subida de tono" de la ciudad contra el racismo y la extrema derecha.

Tras desplegar una pancarta en la fachada del Ayuntamiento, el alcalde ha pedido "máxima beligerancia contra los racistas" y, en específico, contra aquellos que hacen del racismo el tronco central de su proyecto político, sembrando odio y enfrentamiento entre seres humanos.

"En nuestro país no solo tenemos una fuerza que hace del racismo su eje ideológico, sino dos: una de matriz española y otra catalana", ha alertado Collboni en referencia a Vox y Aliança Catalana, a los que ha defendido combatir políticamente construyendo un contrarrelato abiertamente antirracista.

El alcalde ha aprovechado para celebrar la rebaja del IVA de los carburantes al 10% anunciada este viernes por el Gobierno para paliar las "consecuencias del pulso de aquellos gobiernos que abrazan la ultraderecha, fundamentada en el racismo, como el actual gobierno de EE.UU.", ha afirmado el alcalde.

A continuación, la concejal de Pla de Barris, Participación e Innovación Democrática y Educación, Sara Belbeida, y varios representantes de entidades antirracistas de la ciudad han hecho la lectura del manifiesto unitario, tomando la "palabra ante una realidad que no se puede ignorar".

FORO ANTIRRACISTA

Collboni también ha anunciado que los próximos 18 y 19 de mayo la ciudad acogerá el Fòrum Barcelona 2026 sobre 'El liderazgo de las ciudades por la justicia racial', organizado junto a la European Coalition of Cities against Racism (ECCAR), con el apoyo de la Unesco.

Ha señalado que la ciudad aprovechará este punto de encuentro de "ciudades líderes" en la lucha contra el racismo para presentar el Plan Antirracista 2026-2036 de Barcelona como principal instrumento de la capital catalana, dirigido a orientar las políticas públicas antirracistas en todas sus dimensiones.