Collboni encarga a los niños de Barcelona un pregón sobre la importancia de vivir en familia

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha arrancado la confección del Pregó dels Infants 2026, que el alcalde, Jaume Collboni, ha encargado este lunes a los niños y niñas de la ciudad, a los que ha pedido reflexionar sobre la importancia de vivir en familia.

"Es mucho más que compartir una casa, es tener tiempo juntos, momentos de juego, conversaciones tranquilas, sentirnos cuidados y queridos", ha sostenido Collboni en su mensaje, trasladado el comisionado de Políticas de Infancia, Javier Rodríguez, indica el consistorio en un comunicado.

El Pregó dels Infants será leído por niños y niñas de la ciudad el próximo 10 de febrero en la plaza Sant Jaume de Barcelona ante el propio alcalde, otros miembros del consistorio y la ciudadanía en general, como culminación de este programa dedicado a promocionar los derechos de la infancia y que los más pequeños conozcan la instituciones públicas.