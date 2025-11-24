Collboni encarga a los niños de Barcelona un pregón sobre la importancia de vivir en familia

El comisionado Javier Rodríguez presenta la temática del Pregó dels Infants 2026
El comisionado Javier Rodríguez presenta la temática del Pregó dels Infants 2026 - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 24 noviembre 2025 14:45

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha arrancado la confección del Pregó dels Infants 2026, que el alcalde, Jaume Collboni, ha encargado este lunes a los niños y niñas de la ciudad, a los que ha pedido reflexionar sobre la importancia de vivir en familia.

"Es mucho más que compartir una casa, es tener tiempo juntos, momentos de juego, conversaciones tranquilas, sentirnos cuidados y queridos", ha sostenido Collboni en su mensaje, trasladado el comisionado de Políticas de Infancia, Javier Rodríguez, indica el consistorio en un comunicado.

El Pregó dels Infants será leído por niños y niñas de la ciudad el próximo 10 de febrero en la plaza Sant Jaume de Barcelona ante el propio alcalde, otros miembros del consistorio y la ciudadanía en general, como culminación de este programa dedicado a promocionar los derechos de la infancia y que los más pequeños conozcan la instituciones públicas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado